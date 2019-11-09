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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Элисты 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Фото: Depositphotos
В отношении бывшего главы города Элиста возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте следственного управления СК России по Республике Калмыкия.
По версии следствия, подозреваемый в 2015-2016 годах совершил ряд действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry. После этого транспортное средство было передано им в собственность родственника.
В СК отметили, что действия бывшего чиновника нанесли государству имущественный вред.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Элиста
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