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Защита расчленившего девушку доцента СПбГУ попытается уменьшить ему срок 

Газета.Ru + ещё 128 35 минут назад
Расчленившему девушку доценту хотят уменьшить срок
Фото: vk.com/Олег Соколов
Защита преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который убил свою бывшую студентку, надеется, что сможет уменьшить срок его пребывания за решеткой. Об этом сообщает "Фонтанка".
Отмечается, что адвокаты Соколова хотят преподнести убийство (ч.1 ст.105 УК России), как убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК России). В частности, они будут настаивать на том, что девушка изводила преподавателя ревностью. Однако защита не будет говорить о его невменяемости, так как это может поставить под угрозу его научную степень.
Издание подчеркивает, что если адвокаты Соколова смогут доказать его состояние аффекта, то доцент вуза может получить до трех лет лишения свободы, исправительные работы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Олег Соколов
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