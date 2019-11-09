Cтудента осудили за подготовку массового убийства

Несовершеннолетнего студента осудили за подготовку массового убийства

Кунгурский городской суд ( Пермский край ) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство в школе. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, 17-летний молодой человек планировал совершить преступление в одной из школ города Кунгура , где обучается около тысячи детей. Массовое убийство планировалось на протяжении долгого времени. Для него студент приобрел мачете, булаву и компоненты для бомб, которые позже изготовил сам. Принадлежащее студенту оружие оперативники нашли в ходе осмотра хозяйственной постройки.

По информации источников, молодой человек попытался проникнуть в здание школы еще в сентябре прошлого года, однако его не пустили. Потерпев неудачу, он решил найти другой способ попасть внутрь, но попал в поле зрения правоохранительных органов

После этого в отношении студента было возбуждено уголовное дело. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В итоге несовершеннолетнему дали шесть лет лишения свободы.