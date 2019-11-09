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Несовершеннолетнего студента осудили за подготовку массового убийства 

Lenta.ru 50 минут назад
Cтудента осудили за подготовку массового убийства
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство в школе. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, 17-летний молодой человек планировал совершить преступление в одной из школ города Кунгура, где обучается около тысячи детей. Массовое убийство планировалось на протяжении долгого времени. Для него студент приобрел мачете, булаву и компоненты для бомб, которые позже изготовил сам. Принадлежащее студенту оружие оперативники нашли в ходе осмотра хозяйственной постройки.
По информации источников, молодой человек попытался проникнуть в здание школы еще в сентябре прошлого года, однако его не пустили. Потерпев неудачу, он решил найти другой способ попасть внутрь, но попал в поле зрения правоохранительных органов.
После этого в отношении студента было возбуждено уголовное дело. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В итоге несовершеннолетнему дали шесть лет лишения свободы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Убийство , МВД , Кунгур , Пермский Край
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