СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

Дело расследуется по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

"По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшин возведен в статус так называемого "вора в законе" — криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, Панюшин (известный в преступной среде под кличкой Витя Пан) организовал и возглавил преступное сообщество, которое создавало подпольные казино в Белгородской области. По этому делу также ведется расследование, трое местных жителей уже арестованы, а Витя Пан скрылся и объявлен в федеральный розыск.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Теперь обвиняемым в "занятии высшего положения в преступной иерархии" грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.