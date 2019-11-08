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СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана 

РИА Новости 3 часа назад
СК возбудил дело против криминального авторитета
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
Дело расследуется по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
"По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшин возведен в статус так называемого "вора в законе" — криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.
Как отмечает СК, Панюшин (известный в преступной среде под кличкой Витя Пан) организовал и возглавил преступное сообщество, которое создавало подпольные казино в Белгородской области. По этому делу также ведется расследование, трое местных жителей уже арестованы, а Витя Пан скрылся и объявлен в федеральный розыск.
В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Теперь обвиняемым в "занятии высшего положения в преступной иерархии" грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.
По этой статье уже возбудили несколько уголовных дел, в частности против Олега Медведева-Шишканова (известного как Шишкан), задержанного по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи, а также против криминальных авторитетов с прозвищами Циркач и Ахмед Сутулый.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Татьяна Сидорова , Владимир Путин , СКР , Курская Область
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