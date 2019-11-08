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В Москве мужчина купил новый iPhone 11 за деньги «банка приколов» 

РИА Новости + ещё 7 18 минут назад
Мужчина расплатился за iPhone купюрами «банка приколов»
Фото: РИА Новости
Купюрами "банка приколов" расплатился мужчина за новый iPhone 11 в Москве, полиция проводит проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, совершил покупку заказанного через интернет-магазин мобильного телефона марки iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами "банка приколов", — сообщили в полиции.
Инцидент произошел в четверг вечером в одном из салонов связи недалеко от площади трех вокзалов. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Москва
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