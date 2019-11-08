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В Хакасии задержали банду разбойников 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Хакасии задержали банду разбойников
Фото: РИА Новости
Деятельность устойчивой вооруженной группы, подозреваемой в серии разбойных нападений в Абакане, пресекли хакасские полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую входили трое участников", — рассказала она.
Первым "делом" банды стало нападение на мужчину в декабре 2018 года — угрожая оружием, они пытались посадить мужчину в машину, но он оказал им сопротивление и был ранен.
"Спустя четыре дня налётчики забежали в помещение круглосуточного комиссионного магазина, который специализировался на скупке ювелирных украшений. Они выстрелили в витрину, забрали золотые изделия и скрылись", — сообщила официальный представитель МВД.
В мае под видом медицинских работников налетчики ворвались в квартиру местной жительницы и, связав ее, забрали деньги и ценные вещи — общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор банды и сообщники задержаны. В гараже одного из соучастников обнаружены два ружья. В тайнике, оборудованном под землёй, найден револьвер", — рассказала Волк об арсенале банды.
Расследование продолжается, следователи возбудили уголовное дело по статьям 209 "Бандитизм" и 162 "Разбой".
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Абакан , Республика Хакасия
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