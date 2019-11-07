Журналиста «Росбалта» заподозрили в вымогательстве

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Источник: экс-мэр Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях

NYT: экс-сотрудников Twitter обвинили в передаче Эр-Рияду данных о пользователях

Вор в законе Кочуйков признал вину в самоуправстве по делу о стрельбе у кафе в Москве