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Должник по ЖКХ расстрелял соседа из автомата 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Мужчина расстрелял соседей из-за долгов по ЖКХ
Фото: РИА Новости
В Киеве мужчина, воровавший электричество, открыл стрельбу по недовольным соседям. Об этом сообщает издание fakty.ua.
По данным издания, произошло это в одном из домов по улице Чаадаева. По словам жильцов дома, у мужчины были большие долги за коммунальные услуги и он сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. Жильцы утверждают, что у некоторых из них из-за этого сгорела бытовая техника.
Когда соседи пришли предъявить претензии мужчине, он открыл стрельбу.
Журналист Алексей Фалин опубликовал в Facebook видеозапись инцидента. На записи видно, как мужчина выходит из квартиры с оружием и несколько раз стреляет по ногам одного из соседей.
По данным Фалина, пострадавший сосед находится в больнице, стрелявшего арестовали. Судя по фото, сделанным жильцами, мужчина потерял много крови. Журналист опубликовал комментарий одной из местных жительниц, она заявила, что шансы пострадавшего выжить близки к нулю. Женщина утверждает, что из-за соседа должника в доме не включали отопление.
Фалин уточнил, что долг стрелявшего соседа за услуги ЖКХ составлял около 255 тысяч рублей.
Как сообщал «Рамблер», весной этого года житель Приморья пошел на убийство ради погашения долга за коммуналку. По версии следствия, 26-летний должник получил от своего 27-летнего приятеля предложение убить мужа его любовницы. За это заказчик убийства пообещал оплатить его задолженность за услуги ЖКХ в размере 19 тысяч рублей.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Криминал , Происшествия , Киев
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