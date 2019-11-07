Раскрыты подробности громкого покушения в Киеве

Стали известны подробности громкого покушения в Киеве

Украинские СМИ выяснили, кому принадлежит автомобиль, который взорвали на Брест-Литовском шоссе в Киеве . Владельцем Mersedes является российско-украинский бизнесмен, директор крупной фармацевтической компании Игорь Сало.

В результате взрыва погиб его охранник — мужчине оторвало голову, сам бизнесмен и его водитель остались живы, но об их состоянии ничего пока неизвестно. Целью преступника была именно бронированная иномарка Сало, пишет Obozrevatel.

По предварительным данным, преступник ехал на мотоцикле BMV чёрного цвета с багажником. Одет злоумышленник был во всё чёрное, его лицо также закрывал чёрный шлем.

В Сети уже появилось видео самого момента взрыва.

Про Игоря Сало известно, что свою карьеру он начинал в России, но ему не удалось занять высокое положение, поэтому он уехал на Украину. Там он познакомился с «Мисс Украина-1995» Владой Литовченко и с её помощью сумел обзавестись нужными связями.

Бизнесмена подозревают в ряде рейдерских захватов украинских предприятий. Он пытался реализоваться в строительной сфере, но после неудач занялся фармацевтикой.

Ранее News.ru сообщал, что иномарка Mercedes взорвалась на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева. В результате погиб водитель автомобиля, ещё двое пассажиров ранены.