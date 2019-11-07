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Стали известны подробности громкого покушения в Киеве 

News.ru + ещё 1 36 минут назад
Раскрыты подробности громкого покушения в Киеве
Фото: globallookpress.com
Украинские СМИ выяснили, кому принадлежит автомобиль, который взорвали на Брест-Литовском шоссе в Киеве. Владельцем Mersedes является российско-украинский бизнесмен, директор крупной фармацевтической компании Игорь Сало.
В результате взрыва погиб его охранник — мужчине оторвало голову, сам бизнесмен и его водитель остались живы, но об их состоянии ничего пока неизвестно. Целью преступника была именно бронированная иномарка Сало, пишет Obozrevatel.
По предварительным данным, преступник ехал на мотоцикле BMV чёрного цвета с багажником. Одет злоумышленник был во всё чёрное, его лицо также закрывал чёрный шлем.
В Сети уже появилось видео самого момента взрыва.
Про Игоря Сало известно, что свою карьеру он начинал в России, но ему не удалось занять высокое положение, поэтому он уехал на Украину. Там он познакомился с «Мисс Украина-1995» Владой Литовченко и с её помощью сумел обзавестись нужными связями.
Бизнесмена подозревают в ряде рейдерских захватов украинских предприятий. Он пытался реализоваться в строительной сфере, но после неудач занялся фармацевтикой.
Ранее News.ru сообщал, что иномарка Mercedes взорвалась на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева. В результате погиб водитель автомобиля, ещё двое пассажиров ранены.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Киев
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