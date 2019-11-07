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МВД разоблачило группу кредитных мошенников 

РИА Новости 21 минуту назад
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Фото: © Depositphotos / leungchopan
Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, роли между 16 сообщниками были четко распределены: одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников "колл-центра", четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги", — рассказала Волк.
Задерживали мошенников в рамках спецоперации. В ходе 25 обысков у них изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны, сим-карты, которые станут доказательствами в уголовном деле. Четырех фигурантов дела отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Законодательство , Законопроекты , Ирина Волк , МВД
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