МВД разоблачило группу кредитных мошенников

"По имеющейся информации, роли между 16 сообщниками были четко распределены: одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников "колл-центра", четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги", — рассказала Волк.

Задерживали мошенников в рамках спецоперации. В ходе 25 обысков у них изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны, сим-карты, которые станут доказательствами в уголовном деле. Четырех фигурантов дела отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.