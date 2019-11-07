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Задержанного по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпустили 

BFM.RU 1 час назад
Задержанного по делу об убийстве главы центра «Э» отпустили
Фото: ТАСС
Проверка не подтвердила причастность мужчины, задержанного в Москве, к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, к 52-летнему уроженцу Ингушетии Алихану Осканову есть только одна претензия — нарушение миграционного законодательства, никакого отношения к убийству он не имеет.
«После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Источник напомнил, что ранее на причастность к убийству проверялись девять человек, их причастность тоже не подтвердилась. Возможный подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, он может скрываться на территории Ингушетии.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД
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