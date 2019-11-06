Полицейские задержали пациента, сбежавшего из новгородской психоневрологической больницы

"Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего побег из медицинского учреждения в Валдайском районе. Его задержали в квартире одного из домов в городе Боровичи", — сообщили в ведомстве, уточнив, что пациент уже передан в медицинское учреждение.

Как ТАСС сообщал ранее, 29-летний мужчина, находившийся на принудительном лечении по решению суда, сбежал из медицинского учреждения в поселке Короцко Валдайского района 27 октября.