Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали пациента, сбежавшего из новгородской психоневрологической больницы 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 29-летнего пациента, сбежавшего из психоневрологической больницы в Валдайском районе Новгородской области, где он проходил принудительное лечение. Мужчину обнаружили в городе Боровичи, сообщила пресс-служба УМВД России по Новгородской области в среду.
"Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего побег из медицинского учреждения в Валдайском районе. Его задержали в квартире одного из домов в городе Боровичи", — сообщили в ведомстве, уточнив, что пациент уже передан в медицинское учреждение.
Как ТАСС сообщал ранее, 29-летний мужчина, находившийся на принудительном лечении по решению суда, сбежал из медицинского учреждения в поселке Короцко Валдайского района 27 октября.
По информации УМВД России по Новгородской области, он находился на принудительном лечении за совершенное в 2014 году преступление, предусмотренное частью 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Местные СМИ сообщали о том, что преступление он совершил в отношении несовершеннолетнего. Сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области продолжают проведение доследственной проверки в отношении сотрудников ГОБУЗ «Валдайская областная психоневрологическая больница», откуда сбежал мужчина. По ее итогам следователи сделают вывод, послужила ли причиной побега халатность медперсонала.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
ТАСС: последние новости
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину Суд в Москве продлил арест обвиняемого в терроризме генерала СК Музраева Суд в Москве продлил арест обвиняемого в терроризме генерала СК Музраева Экс-подчиненный Дрыманова не подтвердил в суде, что тот получал взятки от бандитов Экс-подчиненный Дрыманова не подтвердил в суде, что тот получал взятки от бандитов
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Боровичи , Новгородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 1
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике 437
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье 238
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» 128
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
О каком уникальном оружии говорил Путин
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
00:28
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
Шоу-бизнес
«Я в шоке»: Зеленский посетил танковый завод
04:39
«Я в шоке»: Зеленский посетил танковый завод
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение