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В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков 

РИА Новости 1 час назад
В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на шамана из Москвы, который занимался контрабандой наркотиков из Перу через Чувашию, сообщает Приволжское таможенное управление.
По данным следствия, в сентябре 2019 года житель Москвы заказал через интернет посылку из Республики Перу. Международное почтовое отправление он оформил на паспорт умершего уроженца Грузии, а в качестве адреса указал нежилой дом в одной из деревень Чувашии. Для получения посылки злоумышленник использовал своего земляка, который был остановлен сразу после ее получения. В посылке находились наркотики общей массой 1,4 килограмма.
"В ходе оперативно-розыскных и следственных действий было установлено место жительства настоящего заказчика в Москве. Выяснилось, что организатор является шаманом и проводит перуанские обряды «аяхуаски» с использованием наркотических средств. В отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), которое предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", — говорится в сообщении ведомства.
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Теги:
Криминал , Федеральная таможенная служба , РИА Новости , Москва , Перу , Чувашская Республика
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