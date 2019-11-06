В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков

По данным следствия, в сентябре 2019 года житель Москвы заказал через интернет посылку из Республики Перу. Международное почтовое отправление он оформил на паспорт умершего уроженца Грузии, а в качестве адреса указал нежилой дом в одной из деревень Чувашии. Для получения посылки злоумышленник использовал своего земляка, который был остановлен сразу после ее получения. В посылке находились наркотики общей массой 1,4 килограмма.

"В ходе оперативно-розыскных и следственных действий было установлено место жительства настоящего заказчика в Москве. Выяснилось, что организатор является шаманом и проводит перуанские обряды «аяхуаски» с использованием наркотических средств. В отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), которое предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", — говорится в сообщении ведомства.