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Мужчина скончался прямо на улице Нефтекамска 

АиФ-Уфа 6 ноября 2019
Мужчина скончался прямо на улице Нефтекамска
Фото: ТАСС
4 ноября на улице Ленина в городе Нефтекамске скончался мужчина. Прибывшие медики не смогли его спасти, об этом сообщили в городской больнице.
Как пишут очевидцы в социальных сетях, тело мужчины пролежало на снегу на центральной улице города почти два часа. К нему дважды вызывали бригаду скорой помощи, затем забрала полиция.
«Вызов в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи поступил в 11.16 часов, доезд бригады осуществлён в 11.20 часов. Также прохожими остановлена вторая бригада скорой медицинской помощи. Констатирована клиническая смерть, бригада вместе с телом дождалась представителей правоохранительных органов и передала информацию и тело полиции согласно порядку», — пояснила официальный представитель городской больницы Эльвира Габитова.
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Теги:
Криминал , МВД , Нефтекамск
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