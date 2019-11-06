Мужчина скончался прямо на улице Нефтекамска 

4 ноября на улице Ленина в городе Нефтекамске скончался мужчина. Прибывшие медики не смогли его спасти, об этом сообщили в городской больнице.
Как пишут очевидцы в социальных сетях, тело мужчины пролежало на снегу на центральной улице города почти два часа. К нему дважды вызывали бригаду скорой помощи, затем забрала полиция.
«Вызов в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи поступил в 11.16 часов, доезд бригады осуществлён в 11.20 часов. Также прохожими остановлена вторая бригада скорой медицинской помощи. Констатирована клиническая смерть, бригада вместе с телом дождалась представителей правоохранительных органов и передала информацию и тело полиции согласно порядку», — пояснила официальный представитель городской больницы Эльвира Габитова.