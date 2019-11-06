Мужчина скончался прямо на улице Нефтекамска

4 ноября на улице Ленина в городе Нефтекамске скончался мужчина. Прибывшие медики не смогли его спасти, об этом сообщили в городской больнице.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, тело мужчины пролежало на снегу на центральной улице города почти два часа. К нему дважды вызывали бригаду скорой помощи, затем забрала полиция.