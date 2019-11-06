Сотовую связь в тюрьмах РФ будут глушить 

МВД намерено бороться с call-центрами в тюрьмах путём блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. Решение о проработке мер для снижения количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий принято на заседании коллегия Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Один из них, представитель компании Group-IB, специализирующейся на борьбе с киберпреступлениями, подтвердил агентству, что такие меры и ряд других в настоящее время обсуждаются.
Ранее News.ru сообщал, что по сравнению с предыдущим годом число преступлений с использованием IT-технологий в 2019 году выросло на 70%. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Он отметил, что мошенничество с использованием сотовой связи и IP-телефонии стало самым популярным у злоумышленников. В связи с этим в министерстве совершенствуется нормативная правовая база: ужесточена ответственность по некоторым видам IT-преступлений.