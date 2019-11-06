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Сотовую связь в тюрьмах РФ будут глушить 

News.ru 1 час назад
Сотовую связь в тюрьмах РФ будут глушить
Фото: РИА Новости
МВД намерено бороться с call-центрами в тюрьмах путём блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. Решение о проработке мер для снижения количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий принято на заседании коллегия Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Один из них, представитель компании Group-IB, специализирующейся на борьбе с киберпреступлениями, подтвердил агентству, что такие меры и ряд других в настоящее время обсуждаются.
Ранее News.ru сообщал, что по сравнению с предыдущим годом число преступлений с использованием IT-технологий в 2019 году выросло на 70%. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Он отметил, что мошенничество с использованием сотовой связи и IP-телефонии стало самым популярным у злоумышленников. В связи с этим в министерстве совершенствуется нормативная правовая база: ужесточена ответственность по некоторым видам IT-преступлений.
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Комментарии1 
Теги:
Криминал , Общество , Владимир Колокольцев , МВД
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