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Чеченские воры в законе могут занять ведущую роль в РФ 

Рамблер 17 минут назад
Криминальные авторитеты из Чечни могут занять ведущую роль в криминальном мире России, рассказал «Росбалту» собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, после ареста криминального «генерала» Олега Шишканова по кличке Шишкан большая часть влиятельных русских воров в законе «потянулась» за границу, чаще всего в Европу.
В этой связи на ведущие роли в российском криминальном мире в ближайшее время могут выйти чеченцы. Они вынашивают такие планы давно и почти все на находятся свободе в родной республике.
Так, не в тюрьме ныне и Азиз Батукаев (Азиз), и Гилани Алиев (Гилани Седой), и Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), и Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой). На верхушке же иерархии чеченской мафии находится Казбек Дукузов.
Последний, как сообщал «Рамблер», находится в международном розыске по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова в 2004 году. Дукузов живет в Чечне, что известно правоохранителям, и пользуется большим влиянием в криминальном мире.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Воры в законе , Пол Хлебников , Олег Шишканов , МВД , Росбалт , Чеченская Республика
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