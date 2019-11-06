Чеченские воры в законе могут занять ведущую роль в РФ

По его словам, после ареста криминального «генерала» Олега Шишканова по кличке Шишкан большая часть влиятельных русских воров в законе «потянулась» за границу, чаще всего в Европу.

В этой связи на ведущие роли в российском криминальном мире в ближайшее время могут выйти чеченцы. Они вынашивают такие планы давно и почти все на находятся свободе в родной республике.

Так, не в тюрьме ныне и Азиз Батукаев (Азиз), и Гилани Алиев (Гилани Седой), и Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), и Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой). На верхушке же иерархии чеченской мафии находится Казбек Дукузов.