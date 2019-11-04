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Ждала двойню: нижегородцы жестоко расправились со знакомой 

Газета.Ru 3 часа назад
Ждала двойню: россияне жестоко расправились со знакомой
Фото: Pixabay.com
В Нижнем Новгороде арестованы 27-летний и 19-летний мужчины: их подозревают в расправе над 20-летней беременной знакомой, с которой они вместе распивали спиртные напитки. По данным следствия, убийство произошло в ходе ссоры — предполагаемые преступники несколько раз ударили ее ножом, похитили украшения погибшей, а чтобы замести следы, подожгли ее квартиру. Тело девушки нашли спасатели, тушившие пожар.
В Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве своей знакомой и поджоге ее квартиры арестованы двое местных жителей. Как сообщает управление Следственного комитета по региону, жертвой нижегородцев стала беременная женщина 20 лет.
По данным ведомства, 2 ноября 2019 года в дневное время после тушения пожара в квартире дома по улице Архангельской Канавинского района Нижнего Новгорода сотрудники МЧС обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
Правоохранители выяснили, что в день происшествия в сгоревшей квартире погибшая распивала спиртное в компании двоих знакомых мужчин девятнадцати и двадцати семи лет. В ходе застолья между молодыми людьми возник конфликт — и гости нанесли хозяйке множественные удары ножом по телу, после чего похитили принадлежащие ей украшения.
Чтобы скрыть преступление, они подожгли квартиру и скрылись с места преступления. При этом оба злоумышленника знали о том, что молодая девушка была беременна.
Как выяснил региональный портал «Нижегородская правда», девушка была дочерью хозяев квартиры. Погибшая страдала от наркотической зависимости и даже проходила лечение в специализированной клинике.
Шум из квартиры был слышен за ее пределами. «Соседи, которые находились в кухне, услышали какой-то шум, стоны, что-то разбилось, и вроде как взрыв. Соседка выглянула в окно кухни, увидела, как парень спускается по пожарной лестнице и убегает. Сразу после этого из-под пола повалил черный едкий дым», — рассказала kp.ru соседка молодой женщины. Она также добавила, что россиянка ждала двойню.
Следственный комитет возбудил в отношении двух подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений». «Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточнили в Следкоме.
Ранее стало известно о еще одной жестокой расправе над беременной женщиной. В городе Нижнекамске Республики Татарстан 54-летний бизнесмен задушил 31-летнюю беременную супругу, после чего покончил с собой.
Тела жертв 22 октября обнаружили родственники, которые стали переживать, что пара не выходит на связь. Они приехали к их дому и через окно увидели мертвую хозяйку, после чего обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли тело женщины на кухне, а ее мужа — в ванной комнате.
Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Как стало известно ИА «Татар-информ», погибшие Алексей и Екатерина поженились около восьми лет назад — у них родились трое детей, сейчас им один, три и четыре года. По словам родных, Екатерина ждала четвертого ребенка. В день, когда случилась трагедия, двое из малышей гостили у бабушки с дедушкой, а третий — у сестры погибшей.
По информации агентства, у мужчины был свой бизнес, связанный с транспортными перевозками. Также супруги занимались организацией паломничеств от храма Покрова Божьей Матери, расположенного в селе Большое Афанасово.
Алексей отличался спокойным характером, рассказали ИА «Татар-информ» в храме Покрова Божьей Матери.
«Ни разу не видела его в гневе. Ему вообще отказать в просьбе кому-либо было как-то трудно. О чем ни попросишь, в ответ слышишь: «Конечно, я все сделаю». Всегда опрятно одетый, вежливый. Ни одного плохого отзыва вы о нем не услышите», — заявила знакомая погибшего.
Еще одно жестокое убийство беременной женщины произошло городе Кизляр Республики Дагестан. Там 17 октября 2019 года 38-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения выследил и зарезал сбежавшую от него 28-летнюю беременную жену и 67-летнюю тещу.
Как удалось выяснить изданию «Комсомольская правда», пара поженилась зимой этого года, однако вскоре девушка ушла от своего супруга и подала на развод. Она объясняла это тем, что мужчина систематически издевался и избивал ее.
После этого экс-жена переехала обратно к родителям, однако он продолжал угрожать ей даже после развода. Девушка с матерью какое-то время прятались у родственников, но вскоре вернулись домой.
Как уточнили в региональном управления МВД, 17 октября пьяный мужчина взломал входную дверь и проник в дом к бывшей жене и ее матери. Там он нанес многочисленные ножевые ранение девушке и 67-летней пенсионерке — пожилая женщина скончалась на месте, а девушка — в машине скорой помощи.
По данным газеты, после совершенного преступления злоумышленник сам вызвал скорую, после чего скрылся с места происшествия — правоохранители задержали мужчину спустя несколько часов. В ходе допросов он признал вину. Позже выяснилось, что его бывшая супруга была беременна. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».
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Теги:
Криминал , Происшествия , Статьи , МЧС , СКР , МВД , Татар-Информ , Комсомольская правда
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