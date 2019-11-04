В Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

На северо-востоке Греции был задержан контейнеровоз с 80 нелегальными мигрантами, которым грозила смерть от удушья.

«В контейнере находились более 80 нелегальных иммигрантов, у многих из которых были проблемы с дыханием, и поэтому из Ксанти и Кавалы были вызваны машины скорой помощи для доставки в больницу», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Xanthinews.

Отмечается, что полиция остановила контейнеровоз на пункте сбора платежей на платной дороге возле Ксанти. В контейнере была удушающая обстановка, поэтому люди могли погибнуть во время долгой поездки до Салоников. По данным издания, всем мигрантам от 20 до 30 лет.

Подозреваемый в нелегальной перевозке уже арестован.

Напомним, в октябре в Британии обнаружили грузовик с 39 трупами. По словам правоохранителей, все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама. По этому делу были задержаны восемь человек.