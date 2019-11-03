Уральским некрофилом оказался бывший полицейский

Житель Екатеринбурга под ником Аникей Борода публиковал в соцсетях фото из морга, сопровождая их провокационными подписями. Он рассказывал, как разделывал тела несовершеннолетних, сравнивая себя с Чикатило, как вступал в интимную связь с трупами женщин. Его паблики быстро заблокировали, но личность удалось установить не сразу. В итоге извращенцем оказался бывший младший лейтенант полиции, уволенный со службы шесть лет назад.

Страничку некрофила впервые заметили администраторы сообщества «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» и вскоре её заблокировали. Городское управление здравоохранения пыталось найти его среди сотрудников моргов, но безуспешно.

Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области, — сообщили URA.RU в ведомстве.

Позже его личность всё же установили по единственному фото с лицом. На нём он стоит в форме правоохранительных органов

Гражданин уже много лет никакого отношения к системе МВД не имеет. Ещё в январе 2013 года его уволили из органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Как писал News.ru, Касим Шазада Хурум пробрался в похоронное бюро в Бирмингеме, поднял крышки гробов и выбрал среди них тело, с которым занялся сексом. Татуированный 23-летний парень на заседании в городском суде Бирмингема признал себя виновным в сексуальном надругательстве над трупом. Судья Фрэнсис Лэрд отложил вынесение приговора Хуруму до проведения психиатрической экспертизы, но предупредил ответчика, что его ждёт «существенный» тюремный срок. Касим Шазада Хурум также сознался в краже со взломом похоронного бюро. Он ворвался в здание с намерением украсть деньги.