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ФСБ задержала банду вымогателей в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 37 минут назад
ФСБ задержала банду вымогателей в Крыму
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Крыму пресекли деятельность преступной группы вымогателей, в которую входили выходцы с Северного Кавказа, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму.
В ведомстве сообщили о задержании с поличным одного из участников группировки. При нем были обнаружены служебные удостоверения, на одном из которых флаг Чеченской Республики и слово «судья», передает «Царьград».
Отмечается, что злоумышленники под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя 350 тыс. рублей.
При этом злоумышленники угрожали увеличить сумму втрое, если мужчина не передаст деньги в установленное время.
Задержание прошло на территории одного из автозаправочных комплексов в Крыму. Подозреваемого взяли с поличным в автомобиле в момент передачи денег.
Купюры были помечены специальной краской, следы которой оказались у мужчины на руках.
Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере. Суд вынес решение об аресте задержанного на два месяца.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , Царьград ТВ , Республика Крым , Чеченская Республика
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