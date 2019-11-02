ФСБ задержала банду вымогателей в Крыму

В ведомстве сообщили о задержании с поличным одного из участников группировки. При нем были обнаружены служебные удостоверения, на одном из которых флаг Чеченской Республики и слово «судья», передает «Царьград».

Отмечается, что злоумышленники под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя 350 тыс. рублей.

При этом злоумышленники угрожали увеличить сумму втрое, если мужчина не передаст деньги в установленное время.

Задержание прошло на территории одного из автозаправочных комплексов в Крыму. Подозреваемого взяли с поличным в автомобиле в момент передачи денег.

Купюры были помечены специальной краской, следы которой оказались у мужчины на руках.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере. Суд вынес решение об аресте задержанного на два месяца.