От семи до двадцати лет заключения за окно в Европу

Именно такое наказание может грозить директору ФИАНа и главе фирмы «Триоптикс» из-за поставки в Германию двух «оптических окон». Несмотря на то что, по словам фигурантов дела, сделка была согласована в ФСТЭК.

Так называемое дело окошек, также известное как дело ФИАНа, может и не стать самым громким скандалом осени — но оно, безусловно, скажется на инновационном развитии России . В середине недели в Физическом институте РАН внезапно прошли обыски, был допрошен директор ФИАН Николай Колачевский — пока в качестве свидетеля. Пошли спекуляции о масштабах дела — в один из крупнейших институтов Европы, где некогда разрабатывалась водородная бомба, просто так люди с автоматами не входят. Позднее была допрошена Ольга Канорская, директор фирмы под названием «Триоптикс», которая снимает на территории ФИАНа помещение. Компанию заподозрили в экспорте в Германию оборудования двойного назначения, так называемых оптических окон — грубо говоря, специальных линз.

Тут начинаются вопросы. В «Триоптиксе» настаивают, что поставки велись совершенно легально: компания даже получила разрешение на экспорт окон К-8 в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю или ФСТЭК. Правда, позднее разрешение отозвали, а фирма стала фигурантом дела о контрабанде вооружений в страну НАТО . Об экспертизе рассказывает сама Ольга Канорская.

Ольга Канорская директор фирмы «Триоптикс»:

«Экспертиза проводилась в двух частях. Первая часть проводилась на заводе в Лыткарине — это самый авторитетный, это я сейчас без шуток говорю, самый авторитетный завод стекловарения в России. И этот завод, собственно, сказал, что да, это аналог марки К-8, сварено оно не в России. Это абсолютная правда, потому что мы заказывали в Китае . Тут, в общем, ни к чему. А вторая часть экспертизы, которая проводилась в Красногорске , там эксперт решил, что, несмотря на то что это К-8, это можно использовать в космосе, что абсолютная ложь. И, в частности, что вот это вот стекло, которое используется в пудреницах каких-нибудь, вот эти вот стекляшки, его можно ставить на разный тип оружия. И вообще заявленные нами технические характеристики не соответствуют действительности».

Фирма «Триоптикс» была основана в 2016 году. Сначала на треть принадлежала «дочке» «Роснано» , позднее Канорская довела свою долю до 100%. В компании работают два человека, выручка за прошлый год около 7 млн рублей, прибыль около 3,5 млн рублей. Основа бизнеса — высокотехнологичная обработка стекла для использования в оптических приборах.

Глава компании рассказала Business FM, что так называемые окна — вполне ходовой товар на рынке гражданских оптических технологий, объем сегмента исчисляется сотнями штук в год. Об уникальности говорить сложно — стекла во многом обрабатываются под конкретный заказ. Почему немецкий покупатель, название которого компания не раскрывает по коммерческим причинам, закупал окна именно в России? В «Триоптиксе» говорят, что сделали лучшее предложение по цене и качеству.

Текст спорной экспертизы, ставшей основой для уголовного дела, публикует «Новая газета». В документе главный оптик Красногорского завода имени Зверева Богдан Сеник утверждает, что линзы К-8 можно использовать в «оптико-электронных системах военного назначения». Тогда почему ФСТЭК дала разрешение на поставку линз? Причем уже не первое — в «Триоптиксе» сообщили, что предыдущая партия оптических окон была экспортирована без затруднений.

Более того, экспертиза Сеника противоречит сама себе. Ключевая фраза в документе — «специалисту неизвестно оборудование гражданского назначения, где возможно использование исследуемых деталей». Единственная проблема, что за несколько абзацев до этого эксперт сам же указывает, что линзы К-8 можно использовать в устройствах для метеорологических исследований. Комментирует генеральный директор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.

Евгений Горский гендиректор компании «Троицкий инженерный центр»:

«Оптический элемент — это такой же инструмент, как, например, медицинский скальпель, которым можно и спасти человека, и зарезать его, то есть любой элемент может быть использован в изделиях различного назначения. Интерференционная оптика используется и в медицинских приборах, и в оптических, например даже в биноклях, дальномерах, лидарах — да где угодно, и в том числе в изделиях военного назначения. Но взять и вдруг объявить всю интерференционную оптику военными изделиями, запрещенными к экспорту, ну, кроме как каким-то перегибом на определенном месте это не назовешь».

Что в сухом остатке? По делу о поставках оптических комплектующих стоимостью 1000 долларов штука, причем с разрешения ФСТЭК, проведены обыски в огромном НИИ, где фирма «Триоптикс» была просто арендатором. Допрошены несколько человек, в том числе директор ФИАНа. По данным «Новой газеты», титулованного ученого задержали у подъезда, когда он в тапочках выносил мусор. Ход дела комментирует партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Кирилл Бельский.

Кирилл Бельский партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры»:

«Это очередной пример ужасного расточительного отношения к интеллектуальным ресурсам и к интеллектуальным лидерам. В моей практике был случай, когда в такой же НИИ, занимающийся перспективными разработками, пришел новый менеджмент, связанный с силовиками. Всех перспективных партнеров, связанных с заграницей, моментально отсекли. Все мозги, которые не могут в современном мире существовать отсеченно от мирового прогресса, изолировали. Многие ученые после этого уволились, переехали на Запад. Такие силовые акции стимулируют утечку мозгов. В целом есть хорошее средство, как с этим можно было бы бороться. Оно простое и бесконечно эффективное. Это эффективный судебный контроль за действиями силовиков и компенсация государством понесенных убытков. Если бы это компенсировали полностью — потерянные контракты, упущенная выгода — тогда, конечно, государство бы очень внимательно относилось к подобным силовым акциям и не допускало бы крушения многих перспективных проектов».

Вот и получается: сегодня ты развиваешь российские инновации и экспортируешь оптические окна в Европу, а завтра рискуешь сесть на 20 лет за контрабанду оружия в НАТО.