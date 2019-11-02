«Живым не брать»: этот маньяк охотился на Пугачеву

Этот маньяк убивал девушек и охотился на Пугачеву. Он был так силен, что рвал наручники

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о маньяках, вписавших свое имя в криминальную историю СССР и новой России . В предыдущей статье мы рассказывали об Алексее Суклетине, известном как Казанский аллигатор. Сегодня наш рассказ — об Анатолии Нагиеве по прозвищу Бешеный. В начале 1980-х он охотился на Аллу Пугачеву и лишь чудом не добрался до певицы. Чтобы хоть как-то утолить свою страсть, маньяк убивал девушек, похожих на артистку, и однажды устроил настоящую бойню в вагоне поезда. После ареста тренированный и физически сильный Бешеный раз за разом сбегал от конвоиров, и в какой-то момент им пришлось буквально изрешетить его пулями, чтобы остановить.

Крепкий бродяга

Анатолий Нагиев родился 26 января 1958 года в городе Ангарск Иркутской области . Родители мальчика кроме него воспитывали еще одного сына и дочь. Когда Нагиеву исполнилось пять лет, его семья перебралась в село Ивница ( Курская область ). Впрочем, по другим данным, на новое место он отправился только с матерью, а отец к тому моменту ушел из семьи.

С раннего детства Нагиев тяготел к бродяжничеству: он несколько раз сбегал из дома и из школы-интерната, где учился весьма посредственно. Мальчик отличался взрывным характером: все проблемы он привык решать кулаками. Ровесники побаивались Анатолия: тот много и серьезно занимался гимнастикой и тяжелой атлетикой, поэтому практически из каждой драки выходил победителем. На ежедневные занятия спортом подростка толкала мечта стать цирковым артистом, для чего Нагиеву были нужны и сила, и сноровка.

Несмотря на вполне привлекательную внешность и спортивное телосложение, у юноши совершенно не складывались отношения с противоположным полом. Возможно, причина была в небольшом росте Нагиева — 157 сантиметров, из-за чего он нередко становился объектом насмешек. В итоге у молодого человека со временем развился комплекс неполноценности и появилась лютая ненависть к девушкам. Впрочем, несмотря на неуверенность в себе, Нагиев обладал умением легко вливаться в любой коллектив.

В 17 лет Анатолий совершил свое первое преступление: его жертвой стала лаборантка профессионально-технического училища (ПТУ), которая не проявила к Нагиеву ответной симпатии. В мае 1975 года он изнасиловал девушку — но та побоялась обращаться в милицию, и первое преступление будущего маньяка осталось безнаказанным.

Первая кровь

Почувствовав безнаказанность, месяц спустя Нагиев изнасиловал еще одну девушку. Вторая жертва преступника тоже не пошла в милицию. Лишь третья потерпевшая — бывшая одноклассница Нагиева — решилась написала заявление. Насильника судили и приговорили к шести годам лишения свободы.

Нагиев попал в одну из колоний республики Коми — и в первый же день сокамерники попытались надругаться над ним («опустить» — на тюремном жаргоне). Но он дал зэкам столь свирепый отпор, что те отступили и больше с ним не связывались. После этого за Нагиевым закрепилась кличка Бешеный. Тем не менее, несмотря на свою грозную репутацию, с тюремщиками Анатолий вел себя очень корректно и вежливо.

Коротая дни на зоне, Нагиев часто слушал по радио песни Аллы Пугачевой: в то время певица только набирала популярность. И со временем у Бешеного созрел план любой ценой добиться благосклонности артистки, а если не выйдет — взять ее силой. Между тем в 1979 году за примерное поведение Нагиева перевели в колонию-поселение поселка Чикшино, где осужденный трудился на лесозаготовках.

В 46 километрах от колонии располагался город Печора , куда заключенных в свободное от работы время иногда отпускали погулять: правила колонии-поселения разрешали это. В Печору Нагиев добирался на поездах и электричках. 30 января 1979 года на привокзальной площади города он заметил молодую девушку, чем-то напомнившую ему Аллу Пугачеву. Они разговорились и вскоре Бешеный оказался дома у новой знакомой. По одной версии, девушка пригласила его сама. По другой — он напросился в гости, пообещав помочь с поисками пропавшего сына.

Но планы Нагиева были совсем иными: он схватил нож и нанес хозяйке жилища более 30 ранений. Убедившись, что девушка перестала дышать, Бешеный надругался над телом и сбежал. Первые дни маньяк вздрагивал от каждого шороха, ожидая, что за ним придут оперативники, но потом понял: в преступлении его никто даже не заподозрил.

Опасный попутчик

Со своей следующей жертвой Бешеный познакомился в мае 1979 года в поезде « Ухта — Печора», куда пробрался без билета на станции Чикшино, дав проводнику взятку. Попутчицей Нагиева оказалась бухгалтер строительно-монтажного управления города Сосногорск , откомандированная в Печору. Девушка тоже показалась Нагиеву похожей на любимую певицу Пугачеву — и он сходу предложил ей в оставшиеся до пункта назначения полчаса заняться сексом. Но в ответ Бешеный услышал лишь отказ и обидные слова.

Тогда маньяк рассвирепел и дважды ударил девушку ножом, а потом задушил ее шелковым платком. Изнасиловав уже мертвую жертву, Нагиев снял с нее золотые украшения — кольца и серьги, засунул тело в багажный отсек нижней полки и сбежал в соседний вагон. До Печоры он доехал без проблем — тело погибшей нашли лишь через пару часов после прибытия поезда, во время уборки вагона.

Проводник сразу догадался, что к делу причастен тот самый «заяц», которого он пустил в поезд. Но со стражами порядка своими догадками он делиться не стал, испугавшись ответственности. Между тем на теле погибшей оперативники нашли следы спермы, которые позволили сделать вывод — за нападениями в Печоре и в поезде стоит один и тот же человек. Но дальше дело не пошло из-за недостатка улик.

А Нагиев провел в колонии-поселении еще несколько месяцев и в ноябре 1979 года вышел на свободу по УДО. Он вернулся в Ивницу, где вскоре устроился «кочевым» киномехаником — ездил по городам и селам, демонстрировал зрителям разные фильмы. Бешеный нападал на девушек и насиловал их, но не убивал. По некоторым данным, за десять месяцев маньяк совершил около тридцати изнасилований. Ходили слухи, что Нагиев изнасиловал даже собственную сестру.

«Женщин режу, как курей»

Между тем в июле 1980 года Бешеный решился на осуществление своего главного плана — добраться до Аллы Пугачевой, и отправился в Москву. Билет, как и прежде, брать не стал — договорился с проводницей поезда «Харьков — Москва», которой наплел, что ему нужно срочно попасть в столицу, к больной матери. Вагон был практически пуст, и женщина согласилась пустить Анатолия за плату.

Во время поездки Нагиев присмотрелся к проводнице — и посчитал, что она, как и его предыдущие жертвы, похожа на Аллу Пугачеву. Предложение уединиться в купе женщину возмутило — и она грубо отказала Бешеному. А тот в ответ набросился на нее с охотничьим ножом и стал наносить удары один за другим, зажав жертве рот. Следом маньяк расправился с напарницей проводницы, которая стала невольной свидетельницей убийства.

Зарезав обеих женщин, Бешеный решил проверить все купе вагона и выяснить, нет ли в них возможных свидетелей преступления. Так его жертвами стали две пассажирки, которые даже не слышали, как маньяк убивал проводниц, но это их не спасло. А вот электрика поездной бригады, расположившегося в пустом купе, чтобы вздремнуть, Нагиев неожиданно пожалел.

«Женщин режу, как курей, а мужиков не трогаю», — заявил он шокированному мужчине и закрыл дверь в его купе.

После Нагиев снял украшения со своих жертв и на перегоне между станциями Стальной конь и Становой колодезь близ Орла стал скидывать их тела с поезда на полном ходу. Электрик затаился, заперев дверь купе, — трясущийся от страха мужчина до конца не мог поверить в свое спасение и все ждал, что Бешеный вернется и убьет его.

из материалов следствия

Но этого не случилось: Нагиев сошел на ближайшей станции, а электрика в окровавленном вагоне нашли стражи порядка во время обхода состава на станции Курск. После обнаружения четырех тел на путях, именно он стал первым подозреваемым. Словам мужчины о том, что он видел убийцу, следователи поначалу не поверили. К тому же некоторые милиционеры так торопились доказать вину задержанного, что вымазали его ботинки в крови жертв. Понимая, что он находится в шаге от скамьи подсудимых, электрик решил обратиться за помощью к свидетелю — бригадиру состава, который видел Нагиева и был в курсе наличия «левого» пассажира. Тот в итоге подтвердил, что в вагоне ехал человек без билета, и описал его внешность.

Улика с бриллиантом

Тем временем Бешеный добрался до Москвы и стал выслеживать Пугачеву. По некоторым данным, маньяк даже сумел пройти в гримерку к артистке, где познакомился с ней под видом респектабельного и успешного мужчины. Как бы там ни было, в один из вечеров Бешеный подкараулил певицу около ее подъезда и проскользнул вслед за ней внутрь дома. Но Нагиева спугнула бдительная консьержка, которая поинтересовалась, кто он и куда идет. Растерявшись от вопросов, маньяк сбежал.

После столичного вояжа Нагиев вернулся в село Ивница и припрятал все украшения, снятые с жертв. А одно из колец — редкое, с бриллиантом — Бешеный подарил 25-летнему приятелю и земляку: в свое время они вместе коротали дни на зоне. Приятель надел кольцо на мизинец, но самостоятельно снять не смог — палец сильно отек, и мужчина отправился к ювелиру, чтобы распилить его.

Но незадолго до этого во все ломбарды в окрестностях Курска милиционеры разослали описания украшений, снятых с жертв Бешеного. Составить описания помогли родственники погибших. И ювелир, к которому обратился друг маньяка, без труда опознал кольцо. Сославшись на сильную занятость, он попросил клиента зайти к нему через полчаса, а сам позвонил в милицию. Когда подозрительный клиент вернулся к ювелиру, его сразу же задержали милиционеры — и он рассказал, как к нему попало кольцо с бриллиантом.

Оперативники отправились домой к Бешеному, но застали там только его мать. Женщина покрывать сына не стала и сообщила, что он, скорее всего, находится у своей девушки в Днепропетровске. Ее точный адрес милиционеры смогли найти в записной книжке маньяка, которую тот в целях конспирации хранил в морозильнике. Кстати, в той же книжке нашлись и адреса Аллы Пугачевой: напротив них стоял крест и было написано нецензурное слово.

На запах жертв

Мать Нагиева не ошиблась, указав, где нужно искать ее сына: 12 сентября 1980 года на запястьях маньяка сомкнулись наручники. На допросах Бешеный не признавал свою вину, и тогда следователи решили расколоть его, посадив к самым агрессивным рецидивистам. Правда, в итоге один из сокамерников маньяка лишился глаза, а второй едва не стал инвалидом — план следствия провалился. Сам Бешеный тем временем вынашивал план побега и поддерживал физическую форму, тренируясь прямо в камере.

Бежать маньяк решился из СИЗО города Орла. Бешеный заметил, что одно из окон изолятора на втором этаже не оборудовано решетками. Когда его вели на очередной допрос, маньяк, одним движением разорвав наручники, столкнул конвоиров головами и выпрыгнул в окно. Бешеный приземлился точно на стол, где стояла шахматная доска с фигурами — сотрудники СИЗО отдыхали там во время обеденного перерыва. Приземление оказалось неудачным — арестант получил травмы спины и в итоге был схвачен и возвращен в камеру.

из материалов следствия

После этого Бешеного перевели в СИЗО Курска и стали надевать на него особые, сверхпрочные наручники. В новом изоляторе маньяк неожиданно заговорил о своих преступлениях и даже рассказал о тех изнасилованиях и убийствах, с которыми его не связывало следствие. Свою неуемную тягу к преступлениям Бешеный объяснил тем, что чувствовал запах жертв, который будил в нем зверя. Признался маньяк и в своей неудачной охоте на Аллу Пугачеву. Правда, своих попыток сбежать Бешеный не оставлял — в июне 1981 года он сломал алюминиевую ложку и проткнул себе живот. Его пришлось везти в больницу, но наслышанные о нраве арестанта конвоиры не оставили ему не единого шанса на побег.

Процесс над маньяком, чье уголовное дело насчитывало 22 тома, проходил в Курском областном суде. Бешеный вел себя крайне агрессивно, крыл матом судью и прокурора, кидался на свидетелей. В итоге за шесть убийств женщин суд приговорил его к высшей мере — расстрелу. Но маньяк на свой страшный приговор отреагировал спокойно, заявив: «Я, воин Аэлиты, ухожу от вас». На деле Бешеный просто попытался прикинуться душевнобольным. Этот ход не сработал: психиатры продолжали стоять на своем — осужденный вменяем.

«Если повезет, застрелите его»

Удобный для побега момент представился Нагиеву во время этапирования в тюрьму города Новочеркасска, где его смертный приговор должны были привести в исполнение. 19 августа 1981 года на станции Хотунок маньяк вместе с десятью уголовниками дожидался посадки в автозак. Поезд с осужденными прибыл поздно ночью, и конвоиры спешили побыстрее отправить их в тюрьму. В спешке один из конвоиров допустил грубое нарушение: он сковал руки Бешеного наручниками не за его спиной, а спереди. Осужденный понял — это его шанс.

Маньяк дождался момента, когда к перрону приблизился товарный поезд, проскочил прямо перед составом и бросился бежать — догнать его конвоиры не сумели. Отправляя своих сотрудников на помощь оперативникам Новочеркасска, начальник уголовного розыска Курского ОВД давал наставления: «Если что, живым этого зверя не брать! Ему уже вынесен смертный приговор. Если кому-то повезет, то приведите его в исполнение». Бешеного искали больше месяца: выслеживали при помощи военной авиации, установили наблюдение на вокзалах и станциях, прочесывали леса и населенные пункты. В ходе операции по поиску маньяка милиционеры попутно раскрыли около 600 «висяков» — но Бешеный им так и не попался.

Тщательно изучив записную книжку беглеца, сыщики постоянно наблюдали за квартирами его родных и друзей, надеясь, что рано или поздно Бешеный появится по одному из адресов. Подняли и информацию о связях преступника, которые он завел во время своего первого срока. И тут оперативникам повезло: оказалось, что заключенный Нагиев переписывался с девушкой с хутора Яново в Ростовской области. Вскоре туда стали стягиваться группы захвата, но поначалу на след маньяка выйти не удалось. Позже некоторые из жителей хутора рассказали, что видели странного низкорослого мужчину, который то носил рваный спортивный костюм, то вовсе наряжался цыганкой. Причем обитал загадочный незнакомец в стоге сена посреди поля.

Сыщики сразу отправились на место и обыскали подозрительный стог, в котором на тот момент никого не было. Зато там оказались продукты, вещи и самодельный календарь. Он начинался с 19 августа 1981 года — дня, когда осужденный Нагиев совершил свой побег.

Пули для Бешеного

Оперативники устроили в стоге засаду — и дождались появления «цыганки», которой оказался Бешеный. Увидев оперативников, он сначала бросился бежать, а когда понял, что уйти не получится, напал на одного из преследователей с тесаком. Тот открыл огонь — в общей сложности в маньяка попали около 15 пуль. Но даже с тяжелыми ранениями Бешеный отчаянно сопротивлялся, не давая себя скрутить. В итоге надеть на него наручники удалось лишь совместными усилиями нескольких оперативников.

из материалов следствия

Состояние маньяка было критическим, но связанные клятвой Гиппократа врачи упорно боролись за его жизнь — и им удалось стабилизировать состояние опасного пациента. Когда тот пришел в себя, то сразу попытался уговорить медсестру помочь ему с побегом — но получил категорический отказ. Через некоторое время Бешеного отправили в Новочеркасск. Тот очень надеялся, что из-за побега и нападения на сотрудника милиции в отношении него начнется новое судебное разбирательство, которое продлит ему жизнь. Но надежды эти не оправдались.

До своего последнего вздоха маньяк оправдывал свою кличку: он кидался на тюремщиков — одному откусил фалангу пальца, другого едва не задушил. После каждого нападения Бешеный требовал нового суда, но безуспешно. 28 октября 1981 года (по другим данным — пятого мая 1982 года) 23-летний серийный убийца и насильник Анатолий Нагиев был расстрелян.