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«Бил вилкой и кулаками»: кто ответит за гибель пенсионерки под Красноярском 

РИА Новости 8 часов назад
В Красноярском крае следователи разбираются в обстоятельствах гибели 77-летней Светланы Юлинковой, которую жестоко избили за отказ продать разрешение на вырубку леса. Преступление произошло две недели назад, обвинение пока никому не предъявлено. При этом, по словам родственников, пенсионерка успела соообщить фамилию подозреваемого и в рассказать, как все произошло.

Борьба за жизнь

Утром 14 октября жительницу села Казачинское Светлану Юлинкову, как обычно, навестила сиделка.
"По ее словам, мама была без сознания, лежала на полу в луже крови, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Надежда. — Девушка сразу вызвала скорую помощь, а потом позвонила мне".
Пострадавшую сначала отвезли в районную больницу, а оттуда перевели в Лесосибирск. Медики диагностировали у Юлинковой травму головы, а также множественные ушибы всего тела. В течение нескольких дней пациентка то приходила в себя, то вновь теряла сознание. Несмотря на усилия врачей, 17 октября она скончалась.
"Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которую нанесли тупым предметом, — продолжает дочь. — Вся левая сторона лица у мамы была синей, на ногах и туловище виднелись ссадины и кровоподтеки, в области ягодиц — колото-резаные раны. Она рассказала, что били вилкой".
Юлинкова всю жизнь проработала на почте, поэтому ее хорошо знали не только в Казачинском, но и во всем районе. Обстоятельства гибели пенсионерки возмутили всех — по словам родственников и знакомых пенсионерки, главный подозреваемый до сих пор гуляет на свободе.

"Пошел в отказ"

Как сообщили РИА Новости в СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"По предварительной версии следствия, 13 октября домой к одинокой женщине пришел 31-летний односельчанин, — объясняют в ведомстве. — На почве личных неприязненных отношений он несколько раз ударил хозяйку руками по голове и другим частям тела, после чего покинул жилище. Подозреваемый задержан. Свою вину в случившемся он отрицает. Нами назначены медицинско-судебная, биологическая и дактилоскопическая экспертизы".
Между тем Юлинкова, когда была в сознании, рассказала, что к ней в дом, выбив на веранде окно, залез Василий К.
"Он требовал, — продолжают родственники погибшей, — чтобы Светлана продала ему свой лесобилет (документ, дающий жителям Красноярского края право на вырубку 70 кубометров древесины. — Прим. ред.). Но она отказалась, так как уже отдала билет другому односельчанину. Это привело Василия в ярость, и он пустил в ход кулаки, после чего скрылся. А на следующий день пришел в правоохранительные органы и сообщил о случившемся".
Однако, по словам действующего сотрудника райотдела полиции, когда Юлинкова попала в больницу, на месте преступления сняли отпечатки пальцев. Пробили по базе и таким образом сами вышли на Василия, которого вскоре задержали и допросили. Тот сразу сознался, что избил пенсионерку. "В кабинете у полицейских он сказал, что несколько раз ударил маму по голове", — утверждает дочь погибшей.
Но спустя сутки из Красноярска приехал адвокат, после общения с которым Василий с легкостью отказался от прежних показаний и заявил, что пальцем никого не трогал. Его отпустили, по всей видимости, за отсутствием серьезных улик.
В Казачинском районном суде РИА Новости сообщили, что следователи до сих пор не подали документы об избрании в отношении Василия меры пресечения: заключение под стражу, подписка о невыезде или домашний арест. В то время как по закону на подобные процедуры отводится 48 часов с момента задержания.
"Ковер со следами крови и ту самую вилку изъяли с места происшествия лишь спустя несколько дней, когда мама уже скончалась, — добавляет сын погибшей Сергей. — Кто мешал это сделать сразу — еще 14 октября, когда она только поступила в больницу? Ведь уже тогда было понятно, что в отношении нее совершено преступление".

Народный гнев

Сам Василий после случившегося удалил страницу во "ВКонтакте" и заблокировал профиль в "Одноклассниках" — на запрос корреспондента РИА Новости он не ответил.
"Многие жители Казачинского и соседних сел стали возмущаться, почему подозреваемого до сих пор не арестовали, начали писать ему сообщения, — объясняют местные. — Люди очень обозлены и намерены жаловаться во все инстанции. Как бы не дошло до самосуда".
Про Василия известно, что он уже был судим за ряд экологических преступлений небольшой и средней тяжести, а именно за незаконную вырубку леса. Также молодой человек привлекался за кражу, но из-за примирения сторон уголовное преследование в отношении него прекратили.
"Он давно занимается лесом: скупает билеты, в основном у пожилых людей, вырубает деревья на определенном участке, а потом продает древесину. Разумеется, по завышенной цене, — делятся подробностями жители Казачинского. — У нас в этой сфере задействованы разные люди, в том числе и очень влиятельные".
Похожая история две недели назад произошла в Красноярске, где разразился большой скандал из-за того, что подозреваемых в аналогичном преступлении сразу не взяли под стражу. По версии следствия, в середине сентября двое молодых людей жестоко избили своего знакомого. Происходящее они снимали на телефон.
Спустя три недели потерпевший скончался. Однако задерживать участников драки никто не спешил. Более того, один из них — сын местного чиновника — долгое время проходил по делу как свидетель. Обоих молодых людей задержали и отправили в следственный изолятор только после того, как родственники погибшего вышли на митинг и этой темой заинтересовалась пресса.
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Теги:
Криминал , МВД , ФСИН , РИА Новости , Красноярск , Красноярский Край , Лесосибирск
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