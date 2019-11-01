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Экс-мэр Кисилевска убит под Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Экс-мэр Кисилевска убит под Кемерово
Фото: РИА Новости
Бывший мэр города Кисилевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев был застрелен в собственном доме. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что убийство произошло в поселке Верх-Чумыш.
Уточняется, что Лаврентьев успел выстрелить в одного из злоумышленников перед смертью. Таким образом, один из нападавших был убит, остальным удалось скрыться. В городе был объявлен план перехват.
Сергей Лаврентьев являлся мэром Киселевского городского округа в течение 16 лет, однако свой пост он покинул по собственному желанию в 2018 году.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Сергей Лаврентьев , Кемерово , Кемеровская Область
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