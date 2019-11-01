Десятки гильз и тело: об убийстве экс-мэра Киселевска

В доме бывшего мэра города Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева найдены десятки гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Об этом порталу VSE42.Ru рассказал источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, после перестрелки преступники скрылись на пяти автомобилях. В розыск будут объявлены минимум пять человек, в районе объявлен план «Перехват».
В свою очередь, в следственном управлении СК по Кузбассу рассказали агентству «Интерфакс», что накануне вечером супруга Лаврентьева заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке вблизи дома. Муж взял ружье и вышел во двор, после чего женщина услышала выстрелы. Она вышла во двор и нашла тела мужчины и своего мужа. В качестве основной версии рассматривается разбойное нападение. Убитый мужчина приехал из соседнего города.