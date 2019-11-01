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Десятки гильз и тело: российского мэра убили в перестрелке 

Рамблер + ещё 44 52 минуты назад
Десятки гильз и тело: российского мэра убили в перестрелке
Фото: Администрация Кемеровской области
Неизвестный застрелил бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает Avoka.do.
По данным издания, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября в его доме в поселке Верх-Чумыш. В доме обнаружили тело еще одного мужчины. Предположительно, он был одним из нападавших.
Источник vse42.ru в правоохранительных органах Кемеровской области заявил, что мотивом убийства экс-чиновника могли стать «бизнес-интересы».
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Собеседник портала заявил, что на месте преступления нашли несколько десятков гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Кроме того, по его словам, после убийства от дома Лаврентьева отъехали как минимум пять автомобилей.
Источник «Тайги.инфо» в правоохранительных органах заявил, что «Кедр» — достаточно редкое оружие на черном рынке.
«Я бы сказал, что это [использование «Кедра» — прим.ред.] говорит о достаточно высоком уровне киллера, или высоком положении заказчика в криминальной иерархии», — сказал собеседник издания.
На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Кузбассу сообщили о возбуждении дела об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).
По данным следствия, в ночь убийства жена экс-мэра заметила на территории их участка свет от фонарика и силуэты двух людей. Она сообщила об этом мужу, мужчина вышел из дома с охотничьим ружьем, после чего жена услышала несколько выстрелов. Она вышла во двор и обнаружила тело супруга, а недалеко от него — тело неизвестного мужчины.
Следствие рассматривает разные версии произошедшего, в том числе попытку совершения разбойного нападения.
По данным СК, убитый незнакомец был 40-летним жителем соседнего города. Telegram-канал Mash утверждает, что им оказался Марат Гарипов, работавший в ГКО «Агенство по защите населения Кемеровской области», спасатель 3 класса и мастер спорта по вольной борьбе.
Лаврентьев занимал пост мэра с 2003 года, неоднократно переизбирался на этот пост, его полномочия должны были истечь в 2023-м, но в 2018 году он ушел по собственному желанию.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, предположительно, совершил самоубийство. Как рассказали следователи, экс-чиновника обнаружили в его доме. Экс-мэра госпитализировали в реанимацию, но врачи спасти Фомина не смогли, он умер на операционном столе.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Сергей Лаврентьев , Марат Гарипов , Владимир Фомин , СКР , МВД , Тайга.инфо , Кемеровская Область , Киселевск
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