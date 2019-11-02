Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина уличили в публикации фотографий вскрытых трупов из морга 

Lenta.ru + ещё 4 23 минуты назад
Россиянина уличили в публикации фото трупов из морга
Фото: Reuters
Житель Екатеринбурга публиковал фотографии трупов детей и взрослых из морга на своей странице во «ВКонтакте». Об этом сообщает Readovka.
Пользователь под именем Аникей Борода выкладывал в сеть снимки лежащих на столах в морге тел. Некоторые из них были разрезаны скальпелем, среди умерших были дети.
Группа «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» выложила пост с обращением одной из подписчиц. Женщина назвала увлечение екатеринбуржца нездоровым и предположила, что он состоит в секте. Отмечается, что страница мужчины уже заблокирована, однако скриншоты с его публикациями сохранились.
Подписи к фото также смутили пользователей сети. Борода написал в комментарии к одной из своих фотографий, как «прилег с девкой» в морге во время своего обучения на первом курсе мединститута. А под фото мертвого ребенка он спросил, зачем «крысенышу» отдельный гроб, и добавил, что ему путь в крематорий.
Помимо фото из морга, мужчина выкладывал селфи, сделанные на кладбище. На одном из снимков он стоит со свечой возле креста, на котором висит табличка с пентаграммой. Также екатеринбуржец выкладывал фото в маске с черепом животного и в балаклаве с вырезанными отверстиями для глаз и нарисованным крестом.
Readovka предполагает, что мужчина может являться сотрудником правоохранительных органов. Издание обратилось к МВД Екатеринбурга и попросило проверить информацию о нем.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Последние новости
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , Соцсети , МВД , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве составили план ядерного удара по России
В Киеве составили план ядерного удара по России 131
На российском танкере произошел взрыв
На российском танкере произошел взрыв 5
«Кто-то плакал, один начал вслух молиться»
«Кто-то плакал, один начал вслух молиться» 86
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками 13
Посол объяснил слова Макрона об украинских мигрантах
Посол объяснил слова Макрона об украинских мигрантах 14
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение