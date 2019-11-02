Россиянина уличили в публикации фото трупов из морга

Россиянина уличили в публикации фотографий вскрытых трупов из морга

Житель Екатеринбурга публиковал фотографии трупов детей и взрослых из морга на своей странице во «ВКонтакте». Об этом сообщает Readovka.

Пользователь под именем Аникей Борода выкладывал в сеть снимки лежащих на столах в морге тел. Некоторые из них были разрезаны скальпелем, среди умерших были дети.

Группа «Типичный Екатеринбург» во « ВКонтакте » выложила пост с обращением одной из подписчиц. Женщина назвала увлечение екатеринбуржца нездоровым и предположила, что он состоит в секте. Отмечается, что страница мужчины уже заблокирована, однако скриншоты с его публикациями сохранились.

Подписи к фото также смутили пользователей сети. Борода написал в комментарии к одной из своих фотографий, как «прилег с девкой» в морге во время своего обучения на первом курсе мединститута. А под фото мертвого ребенка он спросил, зачем «крысенышу» отдельный гроб, и добавил, что ему путь в крематорий.

Помимо фото из морга, мужчина выкладывал селфи, сделанные на кладбище. На одном из снимков он стоит со свечой возле креста, на котором висит табличка с пентаграммой. Также екатеринбуржец выкладывал фото в маске с черепом животного и в балаклаве с вырезанными отверстиями для глаз и нарисованным крестом.