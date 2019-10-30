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Обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ продлили арест 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ продлили арест
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о потасовке в подмосковном Красногорске, в которой погиб бывший военнослужащий Никита Белянкин, сообщает "Интерфакс".
Задержанные останутся под стражей до 2 февраля.
Драка произошла в ночь на 2 июня возле кафе в микрорайоне Путилково. Прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин попытался пресечь конфликт и сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета.
После этого он получил ножевое ранение, от которого скончался. Нападавшие скрылись с места преступления.
Позже были задержаны девять граждан России и Армении. Среди них бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян, индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян.
Никто из обвиняемых не признал свою вину.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Никита Белянкин , Министерство обороны , Генштаб , ГРУ , Интерфакс , Красногорск , Москва
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