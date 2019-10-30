Обвиняемым в убийстве экс-спецназовца ГРУ продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о потасовке в подмосковном Красногорске , в которой погиб бывший военнослужащий Никита Белянкин , сообщает "Интерфакс".

Задержанные останутся под стражей до 2 февраля.

Генштаба Драка произошла в ночь на 2 июня возле кафе в микрорайоне Путилково. Прапорщик запаса, ветеран ГРУ Минобороны 24-летний Белянкин попытался пресечь конфликт и сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета.

После этого он получил ножевое ранение, от которого скончался. Нападавшие скрылись с места преступления.

Позже были задержаны девять граждан России и Армении. Среди них бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян, индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян.

Никто из обвиняемых не признал свою вину.