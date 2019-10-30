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СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля 

RT на русском 1 час назад
По факту избиения девочки в детсаду возбуждено дело
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело после проверки видеозаписи, на котором девочку избивают в детском саду в Ярославле. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя управления СК по региону Кристину Гузовскую.
Отмечается, что дело возбуждено по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — заявила Гузовская.
Ранее СК начал проверку в связи с появлением в интернете видео, на котором воспитанники детсада в Ярославле избивают девочку во время прогулки.
Воспитателя группы детсада после инцидента отстранили от работы на время служебной проверки.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Кристина Гузовская , СКР , Интерфакс , Ярославль
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