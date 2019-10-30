Укравшую миллионы из банка сотрудницу нашли через 10 лет

Укравшую миллионы из казанского банка сотрудницу нашли через 10 лет

Санкт-Петербурге арестовали бывшую служащую одного из банков Казани Розу Аглемзянову, которая в 2009 году скрылась с 11 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

При этом отмечается, что судить её будут за преступления, связанные с нападениями на ювелирные салоны. Куйбышевский районный суд уже вынес решение о её заключении под стражу.

Так как преступления, в совершении которых её подозревают, происходили на территории Петербурга, то и судебное разбирательство будет происходить тут, — пояснили в пресс-службе.

Там также не уточнили подробности уголовного дела, но пояснили, что оно связано с серией нападений на ювелирные салоны.

Питерские силовики в 2019 году случайно вышли на Аглемзянову, передаёт РИА Новости. Сейчас её подозревают не только в ограблении банка, но и в других преступлениях.

Разыскивать Аглемзянову начали ещё в 2009 году. Тогда из кассы казанского отделения «Райффайзенбанка» пропали 11,4 млн рублей. Подозрения сразу же пали на 24-летнюю девушку. Вечером предыдущего дня ей в одиночку поручили пересчитать деньги, так как бухгалтеру-контроллеру внезапно стало плохо.

Роза после этого отпросилась в магазин и через 15 минут вернулась с полной сумкой продуктов. В конце рабочего дня сумку с едой охранники проверять не стали, а этот рабочий день в «Райффайзенбанке» стал для неё последним. Она скрылась вместе со своей шестилетней дочерью и сожителем, таксистом Ильдаром Гиниятуллиным.

Следователи тогда выяснили, что Гиниятуллин был членом ОПГ, а Аглемзянова — их наводчицей. Полиция потом предположила, что бандиты заставили Аглемзянову вынести деньги, а потом убили за ненадобностью. Нескольких членов банды арестовали, но о Розе ничего известно не было и её пять лет считали погибшей.