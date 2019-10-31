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Мужчина в Москве сообщил в полицию о ножевом ранении и позже уточнил, что ударил себя бутылкой 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Мужчина в Москве ударил себя бутылкой и заявил о нападении
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку после обращения мужчины о ножевом ранении, который впоследствии уточнил, что ударил себя бутылкой по голове. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«Поступила информация, что мужчину ударили ножом на ул. Садовая-Черногрязская. Для проверки на место происшествия по указанному адресу был направлен наряд полицейских. На месте был обнаружен 28-летний гражданин, который пояснил, что противоправных действий в отношении него не совершалось, а бутылкой по голове он ударил себя сам. По факту происшествия проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что обратившийся к полицейским мужчина был пьян.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ножевые ранения , Москва
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