Мужчина в Москве ударил себя бутылкой и заявил о нападении

Мужчина в Москве сообщил в полицию о ножевом ранении и позже уточнил, что ударил себя бутылкой

Полиция проводит проверку после обращения мужчины о ножевом ранении, который впоследствии уточнил, что ударил себя бутылкой по голове. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Поступила информация, что мужчину ударили ножом на ул. Садовая-Черногрязская. Для проверки на место происшествия по указанному адресу был направлен наряд полицейских. На месте был обнаружен 28-летний гражданин, который пояснил, что противоправных действий в отношении него не совершалось, а бутылкой по голове он ударил себя сам. По факту происшествия проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что обратившийся к полицейским мужчина был пьян.