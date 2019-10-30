Российского депутата избили железной трубой

Депутат рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж вечером 29 октября. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу. Депутат сразу вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц. У пострадавшего сломан нос, а также повреждена глазница. Врачи подозревают черепно-мозговую травму.

Политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.

Издание отмечает, что Угляница в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко