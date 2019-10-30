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Российского депутата избили железной трубой 

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Российского депутата избили железной трубой
Фото: ТАСС
Депутата городской думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергея Угляницу избили неизвестные. Об этом сообщает местное издание «Усольесити».
Депутат рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж вечером 29 октября. По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу. Депутат сразу вызвал полицию и скорую, его доставили в одну из местных больниц. У пострадавшего сломан нос, а также повреждена глазница. Врачи подозревают черепно-мозговую травму.
Политик считает нападение чьим-то заказом. Он рассказал, что два года назад неизвестные подожгли его автомобиль, а дело так и не раскрыли.
Издание отмечает, что Угляница в последнее время активно критиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
В августе этого года был задержан россиянин, который напал на депутата Рады. 23-летний гражданин России, проживающий на Украине, применил слезоточивый газ против депутата Верховной Рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом».
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Теги:
Криминал , Происшествия , Сергей Левченко , Верховная Рада , Иркутская Область , Усолье-Сибирское
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