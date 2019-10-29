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Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе» 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»
Фото: РИА Новости
24-летний актер Василий Шендаров, известный по сериалу «Мент в законе», подозревается в ограблении офиса «Билайна» в подмосковном Голицыне.
Как сообщает «Комсомольская правда», Шендаров, чья актерская карьера в последнее время застопорилась, работал в офисе мобильной компании около недели.
Утром 17 октября он пришел на работу, примерно через час ушел в подсобку, после чего покинул офис. Через час сотрудники офиса заметили, что из металлического офиса в подсобке пропали 500 тысяч рублей.
Грабителя задержали по горячим следам, он признался в содеянном. В отношении Василия Шендарова возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Вымпелком , Голицыно
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