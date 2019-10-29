Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»

24-летний актер Василий Шендаров, известный по сериалу «Мент в законе», подозревается в ограблении офиса «Билайна» в подмосковном Голицыне

Как сообщает «Комсомольская правда» , Шендаров, чья актерская карьера в последнее время застопорилась, работал в офисе мобильной компании около недели.

Утром 17 октября он пришел на работу, примерно через час ушел в подсобку, после чего покинул офис. Через час сотрудники офиса заметили, что из металлического офиса в подсобке пропали 500 тысяч рублей.

Грабителя задержали по горячим следам, он признался в содеянном. В отношении Василия Шендарова возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.