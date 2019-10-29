Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»

Актера сериала «Мент в законе» заподозрили в хищении полумиллиона рублей

Актера сериала «Мент в законе» Василия Шендарова заподозрили в хищении 500 тыс. рублей, пишут СМИ.

Молодой человек устроился в офис одной из московских компаний, где через неделю совершил кражу, передает «Пятый канал».

По этим данным, Шендаров совершил кражу в свой последний рабочий день на новом месте. Предположительно, молодой человек вскрыл металлический сейф и украл 500 тыс. рублей, после чего покинул здание компании.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения. Шендарова задержали, он сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

В августе в Петербурге вынесли приговор внуку бывшего министра иностранных дел Мали за хищение 2 млн рублей у актеров во время съемок.