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Актера сериала «Мент в законе» заподозрили в хищении полумиллиона рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»
Фото: РИА Новости
Актера сериала «Мент в законе» Василия Шендарова заподозрили в хищении 500 тыс. рублей, пишут СМИ.
Молодой человек устроился в офис одной из московских компаний, где через неделю совершил кражу, передает «Пятый канал».
По этим данным, Шендаров совершил кражу в свой последний рабочий день на новом месте. Предположительно, молодой человек вскрыл металлический сейф и украл 500 тыс. рублей, после чего покинул здание компании.
Полицейские смогли установить личность подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения. Шендарова задержали, он сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».
В августе в Петербурге вынесли приговор внуку бывшего министра иностранных дел Мали за хищение 2 млн рублей у актеров во время съемок.
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Теги:
Криминал , Происшествия
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