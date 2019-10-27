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Соседи прокомментировали сообщения об убийстве петербурженки сыном 

РИА Новости 1 час назад
Соседи прокомментировали убийство петербурженки сыном
Фото: РИА Новости
Соседи убитой жительницы Санкт-Петербурга прокомментировали сообщения СМИ, что она стала жертвой собственного 12-летнего сына.
Ранее появилась информация, что в убийстве петербурженки, чье тело обнаружили в квартире с колото-резаными ранами, подозревают ее сына.
Соседи женщины отказываются верить в подобное, передает "Пятый канал". Одна из женщин, проживающих в том же доме, подтвердила, что у двух сыновей погибшей имелись психические отклонения, однако она шокирована подобным предположением.
"Они всегда ходили так: голова вниз, идет медленно. Я не думаю, что у ребенка могла агрессия такая возникнуть, чтобы маме что-нибудь сделать", — цитирует соседа убитой "Пятый канал".
При этом жильцы дома подтвердили, что оба сына погибшей не ходили в школу самостоятельно.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Санкт-Петербург
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