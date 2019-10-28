Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя СУ СК России по региону.

Как отмечается, данные о пропаже ребенка поступили 22 октября. Родители утверждали, что подросток раньше не уходил из дома и не пропадал.

В ходе поисков, в которых участвовали следователи, волонтеры и правоохранители, было найдено тело школьника.

По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

В настоящее тело ребенка отправили на экспертизу, после которой будет ясна причина смерти. На данный момент следствие продолжает выяснять детали случившегося. Также уже возбуждено дело по УК России "Убийство".