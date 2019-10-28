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Ребенка 12 лет заподозрили в убийстве матери в Петербурге 

Москва24 + ещё 13 42 минуты назад
Ребенка заподозрили в жестоком убийстве
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщили ТАСС в управлении СК городу, в одном из домов на улице Стасовой было найдено тело женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями.
На месте преступления обнаружены пинцет и нож. Отмечается, что предполагаемый убийца находится на учете в психоневрологическом диспансере.
В момент преступления в квартире также находились 12-летний брат-близнец и пьяный супруг женщины. В полицию обратились знакомые семьи. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Белоруссии двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. В результате женщина скончалась.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Санкт-Петербург
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