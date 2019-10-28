Ребенка заподозрили в жестоком убийстве

Ребенка 12 лет заподозрили в убийстве матери в Петербурге

Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Как сообщили ТАСС в управлении СК городу, в одном из домов на улице Стасовой было найдено тело женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями.

На месте преступления обнаружены пинцет и нож. Отмечается, что предполагаемый убийца находится на учете в психоневрологическом диспансере.

В момент преступления в квартире также находились 12-летний брат-близнец и пьяный супруг женщины. В полицию обратились знакомые семьи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Белоруссии двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. В результате женщина скончалась.