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Убийца родителей задержан в Подмосковье 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Убийца родителей задержан в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Подмосковные следователи задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве родителей.
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, тела пожилых супругов с многочисленными колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в городе Воскресенск 25 октября.
Незамедлительно начались необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате по подозрению в совершении двойного убийства был задержан 25-летний сын убитых.
Молодой человек уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, пишет ТАСС.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ольга Врадий , СКР , ИТАР-ТАСС , Московская область
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