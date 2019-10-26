Убийца родителей задержан в Подмосковье

Подмосковные следователи задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве родителей.

Незамедлительно начались необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате по подозрению в совершении двойного убийства был задержан 25-летний сын убитых.

Молодой человек уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, пишет ТАСС.