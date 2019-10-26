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В Ирландии задержали ещё одного человека по делу о 39 трупах в грузовике 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Задержан ещё один подозреваемый по делу о 39 трупах
Фото: © Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Ирландская полиция задержала ещё одного человека в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Об этом сообщает RTE.
Отмечается, что он был задержан по прибытии на пароме из Франции.
Ранее в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил властям проверить наличие вьетнамцев среди 39 погибших, найденных в этом грузовике.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ирландия
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