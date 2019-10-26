Задержан ещё один подозреваемый по делу о 39 трупах

В Ирландии задержали ещё одного человека по делу о 39 трупах в грузовике

Ирландская полиция задержала ещё одного человека в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Об этом сообщает RTE.

Отмечается, что он был задержан по прибытии на пароме из Франции.

Ранее в городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По предварительной информации, он прибыл в Великобританию из Болгарии.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил властям проверить наличие вьетнамцев среди 39 погибших, найденных в этом грузовике.