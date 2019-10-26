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Силовики обвинили пенсионера в изнасиловании внучки 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Следователи задержали 75-летнего жителя Ростовской области за сексуальное насилие над несовершеннолетней.
По данным следствия, мужчина два года насиловал внучку, которая жила вместе с ним, сообщается на сайте местного СК. Суд принял решение о заключении предполагаемого преступника под стражу.
В настоящий момент в рамках заведённого уголовного дела силовики проводят проверку.
Ранее News.ru писал, что следователи взяли под стражу жителя Крыма, который обвиняется в изнасиловании семилетней девочки. По данным ведомства, пьяный мужчина подошёл к своей маленькой соседке, когда та гуляла с младшим братом. Он заставил ребёнка уйти с ним в лесополосу, где изнасиловал её.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Ростовская Область
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