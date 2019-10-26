Силовики обвинили пенсионера в изнасиловании внучки

Следователи задержали 75-летнего жителя Ростовской области за сексуальное насилие над несовершеннолетней.

По данным следствия, мужчина два года насиловал внучку, которая жила вместе с ним, сообщается на сайте местного СК. Суд принял решение о заключении предполагаемого преступника под стражу.

В настоящий момент в рамках заведённого уголовного дела силовики проводят проверку.

Ранее News.ru писал, что следователи взяли под стражу жителя Крыма, который обвиняется в изнасиловании семилетней девочки. По данным ведомства, пьяный мужчина подошёл к своей маленькой соседке, когда та гуляла с младшим братом. Он заставил ребёнка уйти с ним в лесополосу, где изнасиловал её.