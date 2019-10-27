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Сейф с 4 млн рублей похитили через окно на севере столицы 

Газета.Ru + ещё 3 50 минут назад
Сейф с 4 млн рублей похитили через окно на севере столицы
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские разыскивают неизвестного, похитившего сейф из офиса в районе Коптево на севере города, сообщает "Москва 24".
Как сообщает пресс-служба МВД по Москве, инцидент произошел 25 октября, когда в полицию поступило сообщение о срабатывании ночью сигнализации.
Отмечается, что похититель путем отжатия пластикового окна на втором этаже дома на улице Зои и Александра Космодемьянских проник в помещение частной фирмы.
В ведомстве добавили, что в сейфе находилось четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Неизвестный обокрал коттедж пенсионера 1950 года рождения в столичном районе Крылатское. Следы взлома обнаружил садовник и вызвал полицию.
Неизвестный так же, отжав окно на кухне, проник в дом, а затем вскрыл сейф похитил 14,2 миллиона рублей.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , Москва24 , Москва
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