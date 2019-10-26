Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»

Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»

Чем была обусловлена массовая гибель людей — неизвестно. Всплеск смертей пришелся на 1990-е годы. Большинство жертв перед гибелью разбрасывали вокруг одежду и набивали желудки грязью с болота.

Еще один «перевал Дятлова» обнаружен в Тихвинском районе Ленинградской области : речь идет о Вепесских болотах. Жители ближайших поселений давно прозвали эти места гиблыми, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сравнение с печально известным перевалом Дятлова люди дали не просто так: число таинственных смертей в этих местах превысило два десятка, причем всплеск инцидентов происходил в 1990-е и в начале 2000-х.

По данным издания, ежегодно под поселком Шугозеро пропадали по три-четыре человека. Позже их находили уже мертвыми. При этом, поведение людей ставило в тупик многих: в последние часы жизни жертвы якобы бились в загадочной агонии, кто-то сбрасывал с себя всю одежду. Были и те, кто раскидывал вещи на десятки метров вокруг, но зафиксированы случаи, когда одежда была сложена аккуратно.

Более того, некоторые жертвы по неустановленным причинам пытались есть грязь.

По данным местной полиции, одной из самых загадочных смертей стала гибель местного тракториста, который возвращался домой мимо болот, но так и не вернулся.

«Это было лет двадцать назад. Он шел и разбрасывал все: куртка валялась в одном месте, спецовка в другом. А сам лежал в канаве. Такое ощущение, будто он купался в грязи. Когда вскрыли тело, увидели полный желудок грязи», — подчеркивают правоохранители.

Следователи убеждены, что никакой загадки в массовых смертях людей нет, а причина гибели — переохлаждение, при котором человеку начинает казаться, что ему жарко.

«Сознание путается, им хочется спать. Как всем известно, человек, когда засыпает, ищет себе укромное место. Люди могут закапываться в листву, в снег. В данном случае именно это могло привести к попаданию земли в рот», — объяснил старший следователь-криминалист СУ СКР по Ленинградской области Петр Пестов.

Он добавил, что переохлаждение может наступить гораздо быстрее, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.