Расстрелявший коллег полицейский объяснил свой поступок

Расстрелявший коллег в Москве полицейский объяснил свой поступок

Прапорщик полиции Алексей Смирнов , расстрелявший своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», настаивает на рассмотрении своего дела судом присяжных. Он надеется на снисходительность правосудия и объясняет свой поступок накопительным эффектом.

Силовик заявил, что начал стрелять по коллегам из-за того, что его «довели». Он подчеркнул, что в отделениях полиции существует как палочная система, так и давление со стороны начальства.

В ближайшее время Смирнова отправят на психиатрическую судмедэкспертизу. Если его признают невменяемым, у полицейского появится шанс избежать пожизненного заключения, передаёт «Московский Комсомолец».

Как ранее писал News.ru, в Сети появилось видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект». Старший прапорщик открыл огонь по двум работникам УСБ МВД, когда те пытались задержать его за получение взятки.