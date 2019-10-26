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Расстрелявший коллег в Москве полицейский объяснил свой поступок 

News.ru 38 минут назад
Расстрелявший коллег полицейский объяснил свой поступок
Фото: News.ru
Прапорщик полиции Алексей Смирнов, расстрелявший своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», настаивает на рассмотрении своего дела судом присяжных. Он надеется на снисходительность правосудия и объясняет свой поступок накопительным эффектом.
Силовик заявил, что начал стрелять по коллегам из-за того, что его «довели». Он подчеркнул, что в отделениях полиции существует как палочная система, так и давление со стороны начальства.
В ближайшее время Смирнова отправят на психиатрическую судмедэкспертизу. Если его признают невменяемым, у полицейского появится шанс избежать пожизненного заключения, передаёт «Московский Комсомолец».
Как ранее писал News.ru, в Сети появилось видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект». Старший прапорщик открыл огонь по двум работникам УСБ МВД, когда те пытались задержать его за получение взятки.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Алексей Смирнов , Московский комсомолец , Москва
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