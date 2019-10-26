Суд Белоруссии вынес смертный приговор за убийство

Брестский областной суд принял решение о назначении высшей меры наказания для 48-летнего мужчины, которого признали виновным в убийстве восьмимесячной девочки.

Также по делу проходила мать ребёнка, которой суд назначил 25 лет лишения свободы, передаёт ТАСС. У защиты есть время на обжалование приговора.

По данным следствия, отец малышки пришёл домой и увидел её труп со следами 46 травматических воздействий. В квартире находилась жена мужчины и их общий друг, оба были пьяны.

Как ранее писал News.ru, мать убитой в Саратове девятилетней школьницы Лизы Киселёвой выступила против возвращения в России смертной казни. Она призналась, что не хочет, чтобы имя её дочери упоминалось в контексте разговоров о необходимости введения высшей меры наказания.