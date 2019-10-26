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Суд Белоруссии вынес смертный приговор за убийство 

News.ru + ещё 7 52 минуты назад
Суд Белоруссии вынес смертный приговор
Фото: globallookpress.com
Брестский областной суд принял решение о назначении высшей меры наказания для 48-летнего мужчины, которого признали виновным в убийстве восьмимесячной девочки.
Также по делу проходила мать ребёнка, которой суд назначил 25 лет лишения свободы, передаёт ТАСС. У защиты есть время на обжалование приговора.
По данным следствия, отец малышки пришёл домой и увидел её труп со следами 46 травматических воздействий. В квартире находилась жена мужчины и их общий друг, оба были пьяны.
Как ранее писал News.ru, мать убитой в Саратове девятилетней школьницы Лизы Киселёвой выступила против возвращения в России смертной казни. Она призналась, что не хочет, чтобы имя её дочери упоминалось в контексте разговоров о необходимости введения высшей меры наказания.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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