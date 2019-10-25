Напавший на посольство России в Киеве заочно арестован

Суд Киева заочно избрал меру пресечения в отношении мужчины, который совершил нападение на посольство России. Владимира Кошовенко признали виновным в преступлении, предусмотренном статьёй 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).
По данным СК РФ, следствие доказало вину нападавшего. Решением суда он должен быть помещён под арест.
Расследование уголовного дела продолжается, передаёт «Звезда».
Как ране писал News.ru, пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс подтвердила, что дипломаты из США были сняты с поезда, который следовал из Нёноксы в Северодвинск. По её словам, Министерство обороны РФ было уведомлено о том, что американские дипломаты посетят этот город с официальным визитом.