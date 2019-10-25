Напавший на посольство России в Киеве заочно арестован

Суд арестовал напавшего на посольство РФ в Киеве

Суд Киева заочно избрал меру пресечения в отношении мужчины, который совершил нападение на посольство России . Владимира Кошовенко признали виновным в преступлении, предусмотренном статьёй 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

По данным СК РФ, следствие доказало вину нападавшего. Решением суда он должен быть помещён под арест.

Расследование уголовного дела продолжается, передаёт «Звезда».