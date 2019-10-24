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В Москве у мужчины украли биткоин и 2,4 тысячи долларов 

Москва24 1 час назад
В Москве у мужчины украли биткоин и 2,4 тысячи долларов
Фото: Москва24
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у жителя Подмосковья одного биткоина и 2,4 тысячи долларов, сообщили Агентству «Москва» в столичном главке МВД.
Подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По версии следствия, задержанный никогда не занимался финансовыми операциями, а, чтобы ввести в заблуждение потерпевшего, на несколько часов снял помещение в офисном центре на Пресненской набережной, где и получил деньги.
Общий ущерб заявитель оценил в 585 тысяч рублей.
Ранее двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на букмекерскую контору на проспекте Вернадского. В МВД возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва , Московская область
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