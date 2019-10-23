В подмосковном СИЗО убит бизнесмен

Об этом, как передает «Коммерсант» , сообщил основатель сообщества правозащитников Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на ответ главы управления собственной безопасности ФСИН Евгения Саргина на соответствующий запрос.

Тело гендиректора «НьюЛинк» с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено в камере СИЗО 13 сентября. По информации Gulagu.net, фирма Лотыша занималась подготовкой недвижимости к продаже. По какому делу был арестован предприниматель, не уточняется.

Правозащитник считает, что убийство Лотыша было заказным и произошло под контролем оперативников.