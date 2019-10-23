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В подмосковном СИЗО убит бизнесмен 

Рамблер 23 минуты назад
Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве бизнесмена Виктора Лотыша в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске.
Об этом, как передает «Коммерсант», сообщил основатель сообщества правозащитников Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на ответ главы управления собственной безопасности ФСИН Евгения Саргина на соответствующий запрос.
Тело гендиректора «НьюЛинк» с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено в камере СИЗО 13 сентября. По информации Gulagu.net, фирма Лотыша занималась подготовкой недвижимости к продаже. По какому делу был арестован предприниматель, не уточняется.
Правозащитник считает, что убийство Лотыша было заказным и произошло под контролем оперативников.
Криминал , Видео , Происшествия , Владимир Осечкин , СКР , ФСИН , Московская область , Ногинск
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