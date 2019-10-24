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Версию начала стрельбы под Ростовом рассказал дядя убитого фермера 

News.ru 50 минут назад
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал о стрельбе
Фото: News.ru
Родственник убитого под Ростовом-на-Дону фермера рассказал, с чего началась перестрелка, в которой погибли пять человек и двое получили тяжёлые ранения. По его словам, стрельбе предшествовала перепалка на заседании правления местного кооператива.
На мероприятие заявились полтора десятка человек и предложили «разобраться на улице», заявил мужчина в интервью телеканалу «Звезда».
Наши и не думали, что там оружие будет. Завязалась драка, которую сперва разняли. Оказалось, в засаде находились шесть или семь машин. Начали стрелять. Одного убили, второго ранили, и только тогда наши начали отвечать, — сказал собеседник телеканала.
Ранее News.ru сообщал, что конфликт между жителями хутора Чернозубовка Орловского района произошёл 22 октября из-за участков для выпаса скота. Представитель семьи Василия Дакишвили рассказал, что оппоненты — братья Бациевы — давно пытались захватить СПК «Новосёловский». Они получили юридический отпор и решили справиться с проблемой при помощи оружия.
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Комментарии3
Криминал , Происшествия , ТК "Звезда"
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