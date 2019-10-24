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Полиция задержала напавшего на McDonald’s разбойника в Москве 

News.ru + ещё 4 41 минуту назад
Напавшего на McDonald’s в Москве задержали
Фото: globallookpress.com
Столичная полиция задержала 36-летнего приезжего, устроившего нападение на McDonald’s на ул. Широкой в Медведково. Мужчина с похожими на пистолеты предметами ворвался в зал и потребовал у работников деньги.
Вместе с деньгами нападавший сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан в Московской области. Экспертиза выяснит, действительно ли мужчина был вооружён огнестрельным оружием. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Позже мужчина заявил, что оружия при нём не было, а McDonald’s он «вообще не любит».
Ранее News.ru сообщал, что в Новой Москве двое мужчин напали на девушку, избили её и насильно усадили в автомобиль марки Opel Astra белого цвета. Полиция вводила план «Перехват».
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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