Напавшего на McDonald’s в Москве задержали

Полиция задержала напавшего на McDonald’s разбойника в Москве

Столичная полиция задержала 36-летнего приезжего, устроившего нападение на McDonald’s на ул. Широкой в Медведково. Мужчина с похожими на пистолеты предметами ворвался в зал и потребовал у работников деньги.

Вместе с деньгами нападавший сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан в Московской области. Экспертиза выяснит, действительно ли мужчина был вооружён огнестрельным оружием. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Позже мужчина заявил, что оружия при нём не было, а McDonald’s он «вообще не любит».

Ранее News.ru сообщал, что в Новой Москве двое мужчин напали на девушку, избили её и насильно усадили в автомобиль марки Opel Astra белого цвета. Полиция вводила план «Перехват».