Пенсионер напал с ножом на силовика в Петербурге

Полицейского в одном из торговых центров Петербурга пытался ударить ножом 71-летний мужчина. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД

Инцидент произошёл 22 октября в торговом комплексе «Сенная». Полицейский пытался задержать нарушителя, но в это время мужчина нанёс ему резаную рану руки, передаёт принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, материалы направлены в следственные органы.

Как писал News.ru, 19 октября нетрезвый гражданин напал с ножом на полицейского во время проверки документов в московском метро и успел нанести ранение в грудь. Его арестовали.