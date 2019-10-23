Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионер напал с ножом на силовика в Петербурге 

News.ru + ещё 8 51 минуту назад
Пенсионер напал с ножом на силовика в Петербурге
Фото: РИА Новости
Полицейского в одном из торговых центров Петербурга пытался ударить ножом 71-летний мужчина. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошёл 22 октября в торговом комплексе «Сенная». Полицейский пытался задержать нарушителя, но в это время мужчина нанёс ему резаную рану руки, передаёт принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, материалы направлены в следственные органы.
Как писал News.ru, 19 октября нетрезвый гражданин напал с ножом на полицейского во время проверки документов в московском метро и успел нанести ранение в грудь. Его арестовали.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
News.ru: последние новости
Двойное убийство произошло в Новой Москве Двойное убийство произошло в Новой Москве Пять человек погибли в перестрелке под Ростовом Пять человек погибли в перестрелке под Ростовом Вора в законе Костю Канского задержали в Красноярске Вора в законе Костю Канского задержали в Красноярске
Криминал , Происшествия , Григорий Березкин , МВД , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США все больше становятся похожими на СССР»
«США все больше становятся похожими на СССР»3
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли4
В смерти младенца в самолете обвинили российских врачей
В смерти младенца в самолете обвинили российских врачей5
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии33
Трамп объявил о своем решении по Турции
Трамп объявил о своем решении по Турции116
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
13:32
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
Политика Общество
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Украине предрекли скандал с Японией
01:28
Украине предрекли скандал с Японией
В мире Украина
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
06:18
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Общество
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
00:48
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
Армия Войска
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
02:15
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение